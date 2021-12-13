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Тело последнего погибшего извлекают из шахты «Листвяжная»

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 04:01
Происшествия
Тело последнего погибшего извлекают из шахты «Листвяжная»
Global Look Press  /  Kemerovo Region Government

Кемерово, 13 декабря. Горноспасатели поднимают из шахты «Листвяжная» на Кузбассе труп последней жертвы аварии.

Ранее спасатели достали трупы еще 13 жертв из кемеровской шахты. Соответствующей информацией поделился пресс-центр МЧС России. Всего во время трагического инцидента погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей.

Недавно работники экстренных служб проводили ревизию оборудования участкового водоотлива, а также занимались восстановлением вентиляции и системы аэрогазового контроля в шахте. Работа была организована в круглосуточном режиме.

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