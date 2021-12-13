Экономист Савруков объяснил спад популярности ипотеки в Москве высокими ценами на жилье

Москва, 13 декабря. Согласно статистике, в России фиксируется рост ипотечных кредитов как в количественном, так и в денежном выражении. Однако данная тенденция наблюдается лишь в «нестоличных» регионах страны, рассказал экономист Алексей Савруков.

По его словам, в последнее время москвичи стали значительно реже выбирать недвижимое имущество как инвестиционный инструмент. Как объяснил Савруков, это вызвано тем, что сегодня жилье в столице стоит значительно дороже, чем в регионах. Об этом экономист рассказал в беседе с «Праймом».

«Кроме того, в мегаполисах проживают более финансово грамотные граждане, которые диверсифицируют источники накоплений и инвестиций, поэтому жилье для них — не единственный актив, которым они обладают всю жизнь», — объяснил Савруков.

Он отметил, что при этом жители регионов имеют сравнительно небольшой доход на фоне стоимости жилья. По его мнению, они продолжают брать ипотеку ради решения жилищных проблем, а также для получения физически осязаемого актива.

При этом в следующем году спрос на приобретение недвижимости в России может значительно упасть. Как отметили эксперты, это связано с риском повышения ипотечных ставок из-за действий Центробанка.