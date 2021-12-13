Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 05:07
04:57
Армия
Министр обороны Украины Резников ждет вооружение от США
04:50
Общество
Юрист Сулейманова: частые болезни не могут стать основанием для увольнения с работы
04:39
Общество
Детский омбудсмен ХМАО Низамова положительно оценила вакцинацию подростков
04:33
Общество
Вирусолог Альтштейн посоветовал комбинировать назальную вакцину и инъекцию от COVID-19
04:05
Спорт
Дарья Салиндер одержала победу на международном турнире по боксу
04:01
Происшествия
Тело последнего погибшего извлекают из шахты «Листвяжная»
04:00
Общество
Кинокритик Шпагин о «Москва слезам не верит»: первый фильм о самоидентификации советского человека
03:43
Происшествия
Пробка из-за неубранного снега в Петербурге не позволила горожанам доехать домой
03:40
Экономика
Экономист Савруков объяснил спад популярности ипотеки в Москве высокими ценами на жилье
03:19
Общество
Юрист Миронов: разворот через сплошную разрешается при угрозе для жизни
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экономист Савруков объяснил спад популярности ипотеки в Москве высокими ценами на жилье

Экономика
Экономист Савруков объяснил спад популярности ипотеки в Москве высокими ценами на жилье
pixabay.com

Москва, 13 декабря. Согласно статистике, в России фиксируется рост ипотечных кредитов как в количественном, так и в денежном выражении. Однако данная тенденция наблюдается лишь в «нестоличных» регионах страны, рассказал экономист Алексей Савруков.

По его словам, в последнее время москвичи стали значительно реже выбирать недвижимое имущество как инвестиционный инструмент. Как объяснил Савруков, это вызвано тем, что сегодня жилье в столице стоит значительно дороже, чем в регионах. Об этом экономист рассказал в беседе с «Праймом».

«Кроме того, в мегаполисах проживают более финансово грамотные граждане, которые диверсифицируют источники накоплений и инвестиций, поэтому жилье для них — не единственный актив, которым они обладают всю жизнь», — объяснил Савруков.

Он отметил, что при этом жители регионов имеют сравнительно небольшой доход на фоне стоимости жилья. По его мнению, они продолжают брать ипотеку ради решения жилищных проблем, а также для получения физически осязаемого актива.

При этом в следующем году спрос на приобретение недвижимости в России может значительно упасть. Как отметили эксперты, это связано с риском повышения ипотечных ставок из-за действий Центробанка.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Экономист Савруков объяснил спад популярности ипотеки в Москве высокими ценами на жилье
москва ипотека жилье недвижимость квартиры
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать