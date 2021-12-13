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Юрист Миронов: разворот через сплошную разрешается при угрозе для жизни

Общество
Юрист Миронов: разворот через сплошную разрешается при угрозе для жизни
 /  ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Москва, 13 декабря. Пересечение сплошной линии дорожной разметки является постоянной темой споров водителей и сотрудников ДПС. Они касаются трактовки действий водителя. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По словам юриста, если водитель решил развернуться в пробке, то инспектор воспримет его действия, как попытку двигаться навстречу потоку, чтобы объехать затор. При этом водитель будет доказывать обратно — он всего лишь развернулся. В первом случае, согласно ч.4 ст. 12.15 Кодекса об административных нарушениях РФ, предусматривается наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управлять транспортным средством от четырех до шести месяцев. Во втором случае наказание последует по ч.2 ст. 12.16 Кодекса, где штраф предусмотрен от 1 до 1,5 тысячи рублей, и лишения водительского удостоверения нет.

Однако, по словам Миронова, есть список случаев, когда нарушение закона является необходимым для устранения опасности, непосредственно угрожающей человеку или охраняемым законом интересам общества.

«Однако случается так, что обстоятельства требуют решительных действий, например, в том случае, когда пассажиру необходимо оказать срочную медицинскую помощь, его жизни или здоровью угрожает реальная опасность. Такие действия, называются крайней необходимостью и упоминаются в статье 2.7 КоАП РФ», — добавил эксперт.

Однако он напоминает, что такие случаи являются исключительными. Лучше соблюдать все правила дорожного движения, так как такие маневры могут оказаться крайне опасными.

Как стало известно ранее патрульные автомобили ДПС могут в будущем получить светосигнальные балки со встроенными камерами фотофиксации и видеонаблюдения. Возможность оснащения автомобилей Госавтоинспекции «умными балками» в настоящее время рассматривают в МВД России.

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