Крайний Север возглавил рейтинг российских регионов по доступности автомобилей

Москва, 13 декабря. Не более 20 процентов россиян могут приобрести новый автомобиль стоимостью до 700 тысяч рублей. При этом Крайний Север является лидером среди российских регионов по доступности машин.

Автомобильный рынок претерпел значительные изменения в этом году из-за пандемии COVID-19. Ограниченность деталей вызвала серьезный дефицит новых машин. Так, в период с июля по ноябрь 2021 года в России было продано 568 тысяч автомобилей, в то время как в прошлом году показатель составлял 710 тысяч, передает РИА Новости.

Эксперты отметили, что доступность машин в России вернулась на уровень 2018 года. При этом данный показатель значительно отличается в зависимости от региона. Так, лишь два российских субъекта могут похвастаться высокой доступностью автомобилей.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где без определенных проблем купить машину в кредит могут 59,4% семей. Второе место занял Чукотский автономный округ с показателем в 52,4%, затем идут Магаданская область с 43,8% и Сахалинская область с 42,4%.

При этом, как считают эксперты, стоимость новых автомобилей в России продолжит расти в следующем году. По их мнению, стабилизация ситуации вряд ли наступит раньше 2023 года.