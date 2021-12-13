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Минтранс продолжит доработку законопроекта о QR-кодах на транспорте

Политика
Минтранс продолжит доработку законопроекта о QR-кодах на транспорте
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 13 декабря. Минтранс России и Госдума решили продолжить доработку проекта закона о введении QR-кодов на транспорте, сообщили в пресс-службе ведомства.

О переносе рассмотрения законопроекта с 16 декабря РБК сообщил глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Парламентарий подчеркнул, что возвращать законопроект не будут.

«Мы не будем возвращать законопроект. Мы продолжим работу над ним совместно с Минтрансом», — отметил Москвичев.

Работа над законопроектом продолжится с участием бизнеса, сообщил источник агентства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопрос снятия с повестки рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте рассмотрят на совете Госдумы. По его словам, такое решение было принято после диалога между Госдумой и Правительством России, который был основан на мнении регионов страны и обращениях россиян.

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Все новости / Политика / Минтранс продолжит доработку законопроекта о QR-кодах на транспорте
госдума минтранс транспорт qr-код
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