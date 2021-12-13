Замглавы МИД России Рябков сообщил об отсутствии прогресса в отношениях с США

Москва, 13 декабря. Москва не видит никакого прогресса в отношениях с Вашингтоном, кроме начала структурированных бесед в сферах вооружения и кибербезопасности. Соответствующее заявление сделал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Рябков во время беседы с изданием «Известия» сообщил, что Россия хотела бы организовать с США диалоги по ситуации с посольствами и выдачей виз. По словам замглавы МИД России, Вашингтону уже отправили соответствующие предложения.

Заместитель министра подчеркнул, что Москва готова за максимально короткий срок организовать после того, как последует реакция. Речь идет о периоде до конца текущего года, отметил Рябков.

Рябков ранее заявил, что Москва и Вашингтон собираются прорабатывать формат для обсуждения гарантий безопасности. По словам замминистра, существует целый список площадок, на которых возможно провести эти переговоры, передает RT.