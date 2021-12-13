Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 02:04
02:00
Политика
Политолог Федоров призвал не верить планам США не отправлять свои войска на Украину
01:45
Общество
Психолог Синарев посоветовал разнообразить питание во время холодов
01:39
Политика
Замглавы МИД России Рябков сообщил об отсутствии прогресса в отношениях с США
00:22
Политика
Глава минобороны Украины назвал неработающей стратегию НАТО по «непровоцированию России»
00:20
Общество
Госдума обсудит снятие с повестки законопроекта о QR-кодах на транспорте
00:02
Общество
Психолог Наумова рассказала, какие сказки читать детям, чтобы они стали успешными
23:55
Весь мир
Контролируемый хаос: как глава Высшего госсовета Аль-Мишри пытается удержать власть в Ливии
23:55
Происшествия
Сына актера из «Адмирала» Дрозда доставили в больницу после драки в Москве
23:51
Весь мир
Депутат ГД Милонов о главе ВГС Ливии аль-Мишри: превращает страну в новый оплот ИГ
23:49
Политика
Канцлер ФРГ Шольц: Германия через 25 лет не будет зависеть от газовых поставок
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Замглавы МИД России Рябков сообщил об отсутствии прогресса в отношениях с США

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 01:39
Политика
Замглавы МИД России Рябков сообщил об отсутствии прогресса в отношениях с США
Global Look Press  /  MFA Russia

Москва, 13 декабря. Москва не видит никакого прогресса в отношениях с Вашингтоном, кроме начала структурированных бесед в сферах вооружения и кибербезопасности. Соответствующее заявление сделал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Рябков во время беседы с изданием «Известия» сообщил, что Россия хотела бы организовать с США диалоги по ситуации с посольствами и выдачей виз. По словам замглавы МИД России, Вашингтону уже отправили соответствующие предложения.

Заместитель министра подчеркнул, что Москва готова за максимально короткий срок организовать после того, как последует реакция. Речь идет о периоде до конца текущего года, отметил Рябков.

Рябков ранее заявил, что Москва и Вашингтон собираются прорабатывать формат для обсуждения гарантий безопасности. По словам замминистра, существует целый список площадок, на которых возможно провести эти переговоры, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Замглавы МИД России Рябков сообщил об отсутствии прогресса в отношениях с США
сша рябков мид
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать