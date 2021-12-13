Глава минобороны Украины назвал неработающей стратегию НАТО по «непровоцированию России»

Киев, 13 декабря. Стратегия НАТО в отношении Москвы в данный момент не приносит нужных результатов. Соответствующее заявление сделал глава украинского министерства обороны Алексей Резников.

Министр обороны Украины подчеркнул, что стратегия, которая заключается в том, чтобы не провоцировать Москву, не работает и не будет работать. Резников напомнил, что аналогичная тактика провалилась в 2008 году, когда Россия стала участницей вооруженного конфликта на территории Южной Осетии после того, как Берлин и Париж заблокировали вступление Тбилиси в Альянс.

Глава министерства обороны Украины из-за этого заявил, что решение немецкого правительства отказаться поставлять вооружение Киеву является ошибочным. По словам Резникова, Берлин продолжает возводить трубопровод «Северный поток — 2» и в этот же момент блокирует Украине поставки оружия. Как считает министр, это крайне «несправедливо».

Новые власти Германии недавно сообщили, что ситуацию на территории восточной Украины возможно стабилизировать лишь мирным путем. Материал об этом опубликовал RT.