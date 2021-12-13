Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 00:33
00:22
Политика
Глава минобороны Украины назвал неработающей стратегию НАТО по «непровоцированию России»
00:20
Общество
Госдума обсудит снятие с повестки законопроекта о QR-кодах на транспорте
00:02
Общество
Психолог Наумова рассказала, какие сказки читать детям, чтобы они стали успешными
23:55
Весь мир
Контролируемый хаос: как глава Высшего госсовета Аль-Мишри пытается удержать власть в Ливии
23:55
Происшествия
Сына актера из «Адмирала» Дрозда доставили в больницу после драки в Москве
23:51
Весь мир
Депутат ГД Милонов о главе ВГС Ливии аль-Мишри: превращает страну в новый оплот ИГ
23:49
Политика
Канцлер ФРГ Шольц: Германия через 25 лет не будет зависеть от газовых поставок
23:46
Политика
Польский премьер Моравецкий заявил о планах не допустить запуск «Северного потока — 2»
23:28
Происшествия
Устроившего поножовщину в Петербурге таксиста задержали в Воронеже
23:18
Происшествия
Мексиканский певец Висенте Фернандес скончался в возрасте 81 года
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава минобороны Украины назвал неработающей стратегию НАТО по «непровоцированию России»

Политика
Глава минобороны Украины назвал неработающей стратегию НАТО по «непровоцированию России»
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 13 декабря. Стратегия НАТО в отношении Москвы в данный момент не приносит нужных результатов. Соответствующее заявление сделал глава украинского министерства обороны Алексей Резников.

Министр обороны Украины подчеркнул, что стратегия, которая заключается в том, чтобы не провоцировать Москву, не работает и не будет работать. Резников напомнил, что аналогичная тактика провалилась в 2008 году, когда Россия стала участницей вооруженного конфликта на территории Южной Осетии после того, как Берлин и Париж заблокировали вступление Тбилиси в Альянс.

Глава министерства обороны Украины из-за этого заявил, что решение немецкого правительства отказаться поставлять вооружение Киеву является ошибочным. По словам Резникова, Берлин продолжает возводить трубопровод «Северный поток — 2» и в этот же момент блокирует Украине поставки оружия. Как считает министр, это крайне «несправедливо».

Новые власти Германии недавно сообщили, что ситуацию на территории восточной Украины возможно стабилизировать лишь мирным путем. Материал об этом опубликовал RT.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава минобороны Украины назвал неработающей стратегию НАТО по «непровоцированию России»
украина нато германия северный поток - 2 резников
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать