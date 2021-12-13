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Госдума обсудит снятие с повестки законопроекта о QR-кодах на транспорте

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 00:21
Общество
Госдума обсудит снятие с повестки законопроекта о QR-кодах на транспорте
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 13 декабря. Вопрос снятия с повестки рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте рассмотрят на совете Госдумы. Об этом заявил председатель Вячеслав Володин.

По его словам, такое решение было принято после диалога между Госдумой и Правительством России, который был основан на мнении регионов страны и обращениях россиян.

«Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — подчеркнул Володин.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее распорядился не принимать опрометчивых решений по поводу QR-кодов, а изучить готовность транспортной системы и вопрос нарушения прав россиян.

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госдума володин qr-код
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