Берлин, 12 декабря. Импорт газа в Европу и Германию через 25 лет не будет играть такую же роль, как сейчас. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он напомнил, что Германия в 2021 году приняла решение стать климатически нейтральной страной к 2045 году. По его словам, вопрос транспорта будет играть через 25 лет уже другую роль.

«Потому что не уже не будет сжигаемого топлива, которое будет иметь значение для нашей страны», — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Он напомнил, что Германия вместе с США сделали заявление, в котором зафиксирована поддержка со стороны Берлина энерготрансформации Украины. Шольц отметил, что Германия намерена помочь Украине стать крупным источником возобновляемой энергии.

Ранее издание FAZ сообщало, что глава МИД Германии оказалась на распутье из-за «Северного потока — 2». Представитель фракции «Зеленые» выступают категорически против реализации российско-немецкого проекта.