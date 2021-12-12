Польский премьер Моравецкий заявил о планах не допустить запуск «Северного потока — 2»

Варшава, 12 декабря. Польша намерена попытаться не допустить запуска российского газопровода «Северный поток — 2», заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

С таким заявлением политик выступил после переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем. Варшава, по его словам, все еще надеется, что удастся не запустить «СП-2», чтобы не допустить якобы «давления Кремля на Украину и ЕС», а также «ценового диктата».

Моравецкий отметил, что совместно с немецкими коллегами намерен выработать решения, которые помогли бы предотвратить запуск российского газопровода.

Москва не раз подчеркивала, что «Северный поток — 2» не является политическим проектом. Газопровод выгоден как России, так и европейским странам.

Журналист издания Frankfurter Allgemeine Zeitung ранее рассказал, как глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась в затруднительном положении из-за своей позиции по газопроводу «Северный поток — 2».