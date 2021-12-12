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Депутат ГД Милонов о главе ВГС Ливии аль-Мишри: превращает страну в новый оплот ИГ

Весь мир
Депутат ГД Милонов о главе ВГС Ливии аль-Мишри: превращает страну в новый оплот ИГ
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Лидера радикально исламистской группировки (RADA) Абд аль-Рауфа Карру и главу Госсовета Ливии Халеда аль-Мишри можно считать террористами за кураторство боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и распространение мировой угрозы, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей.

«К власти пытаются прийти одни террористы с помощью других террористов. Но на самом деле в Ливии-то, что греха таить, легитимного правительства, действующего по всей территории страны, нет. Вот эти утратившие былую законность структуры пытаются в обход демократических институтов и процедур закрепиться во власти. И почему-то этим людям помогают американцы и турки.

Понятно, что те же турки хотели бы видеть плацдарм для своего военного развития, строительства великого Турана. А американцам выгодно, что эти бандиты готовы за какую-то чечевичную похлебку выполнять самую грязную работу. Развязывать войну с теми государствами, которые мешают США», — уверен Милонов.

Депутат ГД Милонов о главе ВГС Ливии аль-Мишри: превращает страну в новый оплот ИГ
Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

По мнению депутата, единственно верным способом освобождения Ливии от нелегитимных формирований является полная ликвидация радикальных исламистов. Милонов подчеркнул, что в этом деле ливийскому народу может помочь антитеррористический опыт России:

«Вооруженные домашние животные, вши в коробке, которых можно подбрасывать в любое место и тяжело будет потом выводить. Конечно же, это сложное решение, которое требует циничного подхода. По сути дела, там надо убрать-то не так и много главарей этих шаек и все. Просто ликвидировать, зачистить к чертям собачьим», — считает политик.

Милонов акцентировал внимание на нежелании иностранных игроков справиться с террористической угрозой на территории Ливии. По его словам, боевики стали удобным инструментом для продвижения интересов коллективного Запада и его партнеров:

«Я думаю, что рано или поздно нам необходимо будет помочь народу Ливии освободиться от этой толпы международных бомжей, потому что они уже долгое время мешают ливийскому народу развиваться так, как это было бы в интересах самой Ливии. При пособничестве, а, вернее, при попустительском отношении со стороны Соединенных Штатов и при прямом пособничестве со стороны Турции эти бандиты превращают Ливию в оплот нового ИГ.

Может, оно и называется как-то по-другому, но, по сути, будет то же самое. И понятно, что ни США, ни формальные кураторы этого региона из Франции ничего не могут сделать, чтобы справиться с террористами, да и не хотят. Видимо, потому что руками боевиков они могут выполнять какие-то свои цели. Как показывает опыт, иногда террористы с удовольствием оказывают услуги США и их партнерам в той или иной отрасли».

Депутат ГД Милонов о главе ВГС Ливии аль-Мишри: превращает страну в новый оплот ИГ
Global Look Press / White House / via Globallookpress.com

Милонов считает, что России следует уделить повышенное внимание к ситуации в Ливии. Политик уверен, что угроза превращения страны в оплот терроризма вполне реальна, а потому нуждается в особом контроле со стороны РФ. Также депутат призвал не вестись на вбросы о «ЧВК Вагнера», распространяемые Халедом аль-Мишри для отвлечения внимания от транспортировки боевиков из Афганистана в североафриканское государство.

«Требовать от этих уродов какого-либо адекватного поведения невозможно. Они, к сожалению, не поменяются. Радикалы будут себя также вести в будущем. А то, что они пытаются расплодить всякие фейки про «ЧВК Вагнера», то мы это слушаем постоянно. От американцев, от других, они вечно об этом говорят. Для США главное, чтобы боевики продолжали выполнять за них грязную работу», — заключил депутат.

Депутат ГД Милонов о главе ВГС Ливии аль-Мишри: превращает страну в новый оплот ИГ
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что Халед аль-Мишри имеет непосредственное отношение к противозаконным внесудебным пыткам и допросам, проводимым в тюрьме «Митига»:

«Мне после возвращения стало известно, что было прямо сказано: одним из условий нашего освобождения были даже не деньги, а чтобы Россия признала единственным и главным органом власти Ливии правительство Сарраджа. Только после этого могла пойти речь о нашем освобождении. Но еще раз скажу: никаких обвинений выдвинуто не было».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ливия африка
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