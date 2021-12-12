Устроившего поножовщину в Петербурге таксиста задержали в Воронеже

Воронеж, 12 декабря. Подозреваемого в нанесении ножевых ранений в Петербурге таксиста удалось задержать в Воронеже. Один пострадавший скончался.

Инцидент произошел 10 декабря на улице Ленсовета. Таксист ударил ножом двух мужчин, после чего скрылся. В результате один пострадавший умер, второй находится в больнице, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Подозреваемый 28-летний петербуржец уехал к близким в Воронеж, что удалось установить правоохранителям. Воронежские полицейские оперативно приехали к возможному месту сокрытия подозреваемого. Его удалось задержать. Мужчину отправят в Петербург.

Ранее в Твери сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего уроженца Средней Азии, у которого было найдено два свертка с героином.