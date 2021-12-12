Контролируемый хаос: как глава Высшего госсовета Аль-Мишри пытается удержать власть в Ливии

Глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри поддержал турецкую пропагандистскую кампанию против России и объявил о якобы присутствии в североафриканской стране бойцов «ЧВК Вагнера». Голословные обвинения политика растиражировало информационное агентство Anadolu.

Заявление Аль-Мишри прозвучало в выгодный для Анкары момент. За день до него СМИ опубликовали доказательства того, что республика продолжает нарушать мирное соглашение и собственные обещания, перебрасывая совместно с лидером крупного ливийского бандформирования RADA Абд аль-Рауфом Каррой новые группы боевиков под Триполи. На этот раз из Афганистана.

Высокое положение политика использовалось для легализации антироссийского вброса, призванного прикрыть действия Турции в североафриканской стране. Ливийское происхождение и пост главы государственного консультативного органа должны были отвлечь внимание общественности и мирового сообщества от того факта, что заявления против РФ не подкреплены никакими доказательствами.

Однако действия Аль-Мишри в прошлом достаточно скомпрометировали его, лишив слова политика какого-либо веса.

Шантажист и террорист на службе Анкары

Родившийся в ливийской Мисурате и проживающий в Турции Халед аль-Мишри в этом году четвертый раз переизбрался на пост председателя Высшего государственного совета. Данный орган власти, как и сложившее полномочия Правительство национального согласия, сформировали в 2016 году по итогам Схиратского соглашения. В состав ВГС при председательствовании Аль-Мишри вошли сторонники террористический организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), которые под прикрытием официального статуса начали продвигать экстремистскую идеологию.

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Впервые о своей связи с террористами глава Высшего госсовета объявил в мае 2018 года в эфире арабского отделения телеканала France-24. А уже через год ливийский политик организовал похищение социолога Максима Шугалея с целью шантажа российской стороны.

Сотрудника Фонда защиты национальных ценностей вместе с переводчиком похитили триполитанские боевики в ночь на 17 мая. Их заключили в подконтрольную группировке RADA частную тюрьму «Митига», где без предъявления обвинений удерживали более 18 месяцев. Спустя 12 дней после захвата Аль-Мишри связался с ФЗНЦ и заявил, что добьется освобождения россиян, если Россия признает легитимность ПНС.

«У господина [Файеза] Сарраджа есть желание посетить Россию, встретиться с президентом [Владимиром] Путиным и выйти с этой встречи с заявлением, что Россия за легитимность и за решения Совбеза ООН и заявлениями такого рода», - заявил глава ВГС в ходе телефонного разговора с сотрудником Фонда.

ФЗНЦ на сделку не согласился. В организации объяснили ливийцу, что не имеют влияния на российское руководство. Но без выполнения условия о «корректировке» политики Москвы Аль-Мишри помогать с освобождением социолога отказался.

«Мне после возвращения стало известно, что было прямо сказано: одним из условий нашего освобождения были даже не деньги, а чтобы Россия признала единственным и главным органом власти Ливии правительство Сарраджа. Только после этого могла пойти речь о нашем освобождении. Но еще раз скажу, никаких обвинений выдвинуто не было. Сейчас нам сказано, что мы судимы, хотя суда никакого не было. Сплошные пытки и допросы, никаких обвинений не было и не могло быть, потому что мы приехали по официальным документам, занимались абсолютно законной деятельностью и не нарушили ни одного закона, ни Ливии, ни России, ни любого другого государства. Простой шантаж, чтобы официальные власти России признали бандформирование легитимным правительством Ливии», - рассказал Шугалей.

При этом в начале декабря этого года председатель ВГС признал, что оснований для ареста россиян не было.

Мы считаем, что они были арестованы неправильно, не было никаких оснований для их ареста», — заявил Халед аль-Мишри в интервью турецким журналистам.

Личные цели и оплаченные заказы

С 2016 года вплоть до февраля 2021-го Аль-Мишри считался одним из влиятельнейших политиков Ливии. Его позиции во многом поддерживала Турция, установившая контроль над действиями Правительства национального согласия посредством военной поддержки. Кроме того, глава ВГС наладил тесные связи с бандформированиями из Триполи и Мисураты. В частности, с группировкой Карры, которая содержала в заточении Шугалея.

Однако с формированием нового переходного кабмина, а также началом подготовки к плебисциту позиции Аль-Мишри и Турции в Ливии начали слабеть. Успешные выборы ознаменовали бы конец влиянию Анкары в стране и лишили бы власти протурецкого политика.

С самого начала подготовки к избирательному процессу председатель ВГС пытался затянуть принятие необходимых законов. А после их утверждения стал настаивать на переносе выборов, угрожая возобновлением боевых действий и призывая граждан к беспорядкам. Но его планы не реализовались.

Федеральное агентство новостей /

Параллельно этому Турция продолжила наращивать военную мощь на западе страны. Хотя в Анкаре заявляли о поддержке мирного урегулирования, а подконтрольные СМИ писали о постепенном выводе наемников, по данным Сирийской обсерватории по правам человека, под прикрытием репатриации боевиков власти республики доставляли новые группы. Таким образом на данный момент под Триполи дислоцированы по меньшей мере 18 тысяч протурецких бойцов.

Кроме того, на запад страны начали перебрасывать боевиков из Кабула. В рядах наемников бегут террористы «Исламского государства»1 и «Аль-Каиды»1 (запрещены в РФ), которым в Афганистане объявило войну пришедшее к власти движение «Талибан»1 (запрещено в РФ). Из Южной Азии радикалы выезжают также под видом беженцев. Основными пунктами назначения являются Ливия, Мали и Судан.

«Борьба сильно обострилась, как со стороны властей Афганистана, так и со стороны террористов. Боевики бегут в зоны нестабильности, в частности на территорию Ливии. Им помогает Абд аль-Рауф Карра. Кстати, это тот человек, который не последнюю роль занимает в террористических образованиях Ливии», - подтвердил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Увеличивая военный контингент в Ливии, Турция рассчитывает помешать стабилизации и сохранить собственные позиции. С этой же целью тиражируются антироссийские вбросы, в распространении и легализации которых участвует Аль-Мишри, который без поддержки Анкары и в случае избрания президента лишится власти.

Однако усилия политика спровоцировать эскалацию в стране не имеют шансов на успех. В преддверии выборов Ливийская национальная армия провела масштабные учения, заявив о готовности защищать народ и его интересы.

Глава Управления по поддержанию морального духа генерал-майор Халед аль-Махджуб подчеркнул, что военные маневры являются «сильным» посланием, которое подтверждает вес армии в мероприятиях по обеспечению стабильности в стране. Офицер добавил, что вооруженные силы стали в представлениях простых ливийцев гарантом суверенитета и фактором, сдерживающим распространение терроризма и хаоса. ЛНА в состоянии «защитить Родину и ударить железным кулаком любого, кто попытается нанести ущерб ее безопасности».

1 Организация запрещена на территории РФ.