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Мексиканский певец Висенте Фернандес скончался в возрасте 81 года
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Мексиканский певец Висенте Фернандес скончался в возрасте 81 года

Происшествия
Мексиканский певец Висенте Фернандес скончался в возрасте 81 года
pixabay.com

Мехико, 12 декабря. Мексиканский артист Висенте Фернандес, который прославился исполнением народных композиций в стиле «ранчера», скончался 12 декабря в возрасте 81 года. Информацией о трагедии поделились в профиле певца в соцсети Instagram.

Согласно публикации, Висенте Фернандес скончался примерно в 06:15 по местному и в 15:15 по московскому времени. Причина трагедии в данный момент неизвестна, но, по информации интернет-ресурса Infobae, медики доставили мексиканского певца в больницу в августе. Причиной госпитализации было падение. В начале декабря артиста перевели в реанимацию, а 9 декабря состояние Фернандеса ухудшилось.

Певец заработал популярность в 1960-х годах. За время своей карьеры Фернандес записал больше 100 альбомов и продал свыше 70 млн пластинок. Творчество артиста принесло ему некоторые награды. Он получил три премии «Грэмми», девять премий «Латинская Грэмми» и 14 наград «Ло Нуэстро».

Ранее на 73-году жизни скончался российский певец и композитор Александр Градский. Трагедия произошла 26 ноября, передает RT.

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