Невролог Тоидзе: Саакашвили нужна нейрореабилитация за рубежом

Тбилиси, 12 декабря. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили необходимо перевести в психоневрологический реабилитационный центр за рубежом, сообщил невролог, член консилиума врачей Отар Тоидзе.

В настоящее время Саакашвили находится в военном госпитале в Гори. Там политик лечится после длительной голодовки, которую он выдерживал в тюрьме. По словам Тоидзе, на необходимость лечения Саакашвили за рубежом указывает его неврологическое состояние

«Его неврологический статус говорит о необходимости специальной реабилитации, мы называем это нейрореабилитацией, возможности которой нет в Грузии в необходимом качестве. Ему нужно специальное учреждение, которое, я сомневаюсь, что найдется в Грузии. Речь шла о переводе за границу», — сообщил журналистам врач.

После встречи с заключенным члены консилиума сообщили, что тот принимает психотропные лекарства. Однако Саакашвили нужна и помощь психотерапевта.

Ранее о плохом самочувствии бывшего президента Грузии рассказал актер Вахтанг Кикабидзе. В то же время артист подчеркнул, что Саакашвили не сломлен.