Партия Рады ОПЗЖ призвала вернуться к внеблоковому статусу Украины

Киев, 12 декабря. Партия украинской Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» предложила вернуться к внеблоковому статусу страны. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте фракции.

Из-за выбора нейтралитета и внеблоковой политики многие европейские и мировые страны получили успешное и бесконфликтное развитие, а также гармоничное сотрудничество с соседними государствами, отмечается в документе. Партия подчеркнула, что желание нейтралитета власти страны прописали в Декларации о государственном суверенитете Украины от 1990 года.

Авторы заявления также подчеркнули, что при этом безответственное правительство увело Украину от поставленных задач. По словам партии, власти «в угоду догмам и сиюминутным амбиция» во время режима Петра Порошенко в украинскую Конституцию внесли норму о вступлении в натовский военно-политический блок.

На территории украинской столицы ранее прошел митинг. Недовольные демонстранты вышли на улицы Киева из-за действий правительства, передает RT.