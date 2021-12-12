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Три человека пострадали из-за пожара в лаборатории завода в Норильске

Происшествия
Три человека пострадали из-за пожара в лаборатории завода в Норильске
mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ

Норильск, 12 декабря. В лаборатории контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода в Норильске произошел пожар, пострадали три человека, сообщили в компании «Норильский никель».

В 13:45 (09:45 по московскому времени) внутри вытяжного шкафа в лаборатории «произошла серия хлопков», а в помещении началось возгорание. На место происшествия вызвали пожарных, из здания эвакуировали всех сотрудников.

«В 15:23 (11:23 мск) возгорание на площади 10 кв. м. было ликвидировано. По предварительным данным пострадали три человека», — цитирует сообщение компании ТАСС.

Пострадавшие получили легкие травмы, им оказали первую помощь и направили в больницу. Для расследования причин происшествия создана комиссия, уточнили в компании.

Летом в Норильском промышленном районе на севере Красноярского края из-за отслоения горной массы погиб рабочий, трудившийся на руднике «Комсомольский». Добывающее предприятие принадлежит Заполярному филиалу ПАО «ГМК «Норильский никель».

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