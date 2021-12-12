Ксения Бородина показала разбитые локти после падения в шоу «Ледниковый период»

Москва, 12 декабря. Телеведущая Ксения Бородина упала с высокой поддержки и получила сразу несколько травм в шоу «Ледниковый период».

Она получила предложение прекратить участие в проекте, но не сдалась и намерена дальше кататься на льду. Ведущая «Дома-2» уже получала трещину бедра после тренировки на катке. Тогда Бородина заявила, что готова продолжать участие, так как не может это оставить.

На днях Бородина упала на лед спиной и разбила локоть. Медики осмотрели телеведущую, сделали МРТ, но благодаря группировке переломов она не получила. По словам теледивы, после падения у нее болело все тело, и она заработала много синяков и ссадин.

«Поддержка очень красивая, высокая, просто грохнулась... Ребят, спасибо всем за теплые слова, было очень страшно, жутко даже. Все испугались, охранник побежал к Илье, сказал, что я разбилась. А я сначала лежала, не понимала, что случилось. Хорошо, что не головой ударилась, с такой высоты опасно. МРТ не показал ничего серьезного, планирую выйти на лед. Надеюсь, что все будет нормально. Мне предложили отказаться, но я не хочу, осталось два проката, я бы еще покаталась», — заявила Бородина в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Ранее телеведущая Ксения Бородина призналась своим подписчикам в Instagram, что после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым начала больше думать о сексе.