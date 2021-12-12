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Дана Борисова может стать VIP-свахой в шоу «Давай поженимся!»

Шоу-бизнес
Дана Борисова может стать VIP-свахой в шоу «Давай поженимся!»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 12 декабря. Телеведущая Дана Борисова планирует появиться на шоу Первого канала «Давай поженимся!».

Знаменитость рассказала своим подписчикам в соцсети Instagram, что вновь намерена прийти на шоу, но уже в роли VIP-свахи. Борисова была невестой на телепроекте в 2014-м году. В 2018-м телеведущая снова захотела попробовать найти себе партнера на популярном шоу Первого канала. В этот раз 45-летняя знаменитость предложила своим фанатам выбрать, в каком статусе она появится на шоу. Предлагалось четыре варианта ответа, среди которых «невеста», «соведущая», «vip сваха» и «снегурочка».

Дана Борисова может стать VIP-свахой в шоу «Давай поженимся!»
Prt Scr instagram.com / @danaborisova_official

Борисова год была замужем за бизнесменом Андреем Тищенко. После расставания звезда признавалась, что не планирует снова искать мужа. Телеведущая заявляла, что больше не чувствует себя одинокой после того, как наладила наконец-то отношения с родными.

Ранее Дана Борисова рассказала ФАН, что отказалась участвовать полностью обнаженной в YouTube-шоу. Знаменитость отметила, что ей предлагали гонорар в 200 тысяч рублей. Она заявила, что не стала участвовать в этом «позорище».

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Дана Борисова шоу давай поженимся
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