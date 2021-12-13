Кинокритик Шпагин о «Москва слезам не верит»: первый фильм о самоидентификации советского человека

Фильм «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова стал первой картиной о самоидентификации советского человека. Таким мнением поделился в беседе с ФАН российский кинокритик и киновед Александр Шпагин.

Как стало известно по результатам опроса ВЦИОМ, у 82% россиян есть любимый фильм, снятый в советскую эпоху. Для 6% опрошенных такой картиной стала «Москва слезам не верит» — советский хит 1979 года, отмеченный статуэткой «Оскар» как лучший иностранный фильм. Второе и третье места делят, соответственно, другие не менее известные работы: комедии «Девчата» Юрия Чулюкина (5%) и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая (4%).

Чтобы понять, почему россияне выбрали именно ленту Меньшова своим фаворитом, мы обратились к эксперту по отечественному кинематографу.

«Эта картина не просто очень хорошая. Это первый фильм об идентификации советского человека с самим собой. Впервые в жанрах мелодрамы и киноромана через судьбы людей были показаны 1950-е и 1960-е годы, причем показаны очень точно, иронически, именно как некое ретро — с приметами и лидерами тех времен, — рассказывает о картине Александр Шпагин. — Советский человек оказался вовлечен в контекст эпохи, и впервые он себя осознал в пространстве XX века. Он понял, что живет в советской реальности, через эту картину — вот откуда подсознательный успех этого фильма».

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» /

Прошедшие десятилетия казались тогдашнему зрителю давно ушедшей эпохой: фильмов о них почти не снимали, героев обрисовывали штрихами. Здесь же советские люди — неважно, москвичи или нет — могли разглядеть себя в персонажах и запросто встать на их место. А учитывая, что аудиторией фильма были преимущественно женщины, образ Алексея Баталова обеспечил картине незыблемый успех. Ведь впервые на экране возник подлинный мужской идеал, точечно попадающий сразу во всех зрителей.

«Сегодня снимается много всевозможных саг о тех или иных судьбах XX века, но все они настроены исключительно на коллизии, а коллизии, как правило, жесткие. И жесткость этих коллизий подсознательно несколько раздражает зрителей, ведь герои на этих коллизиях теряют свое обаяние. А там [в «Москва слезам не верит»] не коллизии, там идет обычная бессюжетная жизнь в виде киноромана, при этом все сделано чрезвычайно изящно, — продолжает кинокритик. — Более того, эта картина скрывает в себе очень много интересных смыслов — сколько ее ни пересматриваешь, все время открываешь для себя что-то новое. Ее не просто приятно пересматривать, как ту или иную комедию, ее интересно пересматривать, потому что все время там возникают какие-то элементы самоидентификации».

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» /

В заключение Шпагин отмечает, что помимо вышесказанного в картине Меньшова отлично прописаны и представлены женские характеры. Живые и интересные люди, за которыми хочется наблюдать, — героини Веры Алентовой и Ирины Муравьевы становятся неким залогом прочности фильма.

«В 70-е годы было очень женское кино, и женский характер очень хорошо просматривался и улавливался авторами. Вообще, то, что эта тройка в основе своей мелодраматична, это интересный момент. Я думаю, что здесь в тяге к тем мелодрамам возникает та самая усталость от сегодняшних мелодрам. С одной стороны, они напоминают сегодняшние, но напоминают в лучшую сторону. Поэтому такой интерес заново возникает к этим произведениям», — резюмирует кинокритик.

Ранее Александр Шпагин рассказал ФАН, почему военную драму «Летят журавли» можно назвать по-настоящему вневременным кино. Эксперт назвал картину первой религиозной драмой в советском кинематографе и отметил, что своей победой на фестивале в Каннах она в каком-то смысле спасла и международное кино тоже.