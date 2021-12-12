Дмитрий Маликов предстал на предновогоднем фото с непубличной супругой

Москва, 12 декабря. Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стеша поделилась романтичным совместным фото артиста с супругой Еленой Изаксон, которая редко появляется на публике, несмотря на популярность мужа.

Дмитрий Маликов активно делится с поклонниками кадрами со светских мероприятий и деталями будущих проектов, однако предпочитает держать близких вдали от пристального внимания прессы и фанатов. Однако в этом году дочь звезды Стеша Маликова решила показать фолловерам семейную идиллию в паре родителей. Она опубликовала трогательный снимок на фоне нарядной новогодней елки, на котором музыкант предстал в обнимку с супругой Еленой Изаксон.

Судя по фото, жене музыканта удалось сохранить красоту в 58 лет. Поэтому она смогла позволить себе надеть смелую кофту дочери, украшенную перьями марабу. Ранее Стеша Маликова показала похожий образ в Instagram.

Супруга артиста не жалует публичный образ жизни и старается держаться подальше от прессы. Кроме того, в своем аккаунте она чаще всего делится повседневными фото с дочерью и куда реже — кадрами со светских мероприятий.

Несмотря на идиллию в кадре, брак Маликова мог оказаться на волоске прошлой осенью. Тогда артиста заподозрили в увлечении победительницей конкурса «Мисс Россия — 2010» Ириной Антоненко.