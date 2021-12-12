Певец Андрей Ковалев назвал скандалы в российских ток-шоу инсценировкой

Москва, 12 декабря. Участник группы «Пилигрим» и бизнесмен Андрей Ковалев рассказал о внутренней кухне популярных российских ток-шоу. Артист уверен: редакторы проектов пытаются добиться хайпа.

Скандал вокруг ток-шоу телеведущего Андрея Малахова привлек внимание после рассказа актера Сергея Марочкина об инсценировках в эфире. Артист Андрей Ковалев отметил, что сотрудники популярных телепроектов действительно готовы на постановочные откровения на экране ради популярности. Ради этого они готовы платить звездам гонорары. Об этом музыкант рассказал в беседе с изданием «Царьград».

«Много раз были случаи, когда приглашают какую-то звезду. И вдруг она говорит: «Вы мне платили деньги». Но чтобы Марии Шукшиной сказали: «Вот вам деньги, а вы там что-то скажете», в это я не верю», — поделился артист.

При этом, по словам Марочкина, Малахов также получает впечатляющие гонорары за скандалы в телеэфире. Предположительно, его заработок составляет около 50 тысяч евро в месяц или больше 4 млн рублей.

Незадолго до этого Мария Шукшина также обвинила российские ток-шоу в огромных гонорарах. На этом фоне сестра артистки Ольга Шукшина призналась, что стыдится родственницы, потому что из-за нее страдает фамилия семьи.