Лукашенко поздравил Клару Новикову с юбилеем и отметил ее исключительный артистизм

Минск, 12 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Клару Новикову с 75-летием, которое она отмечает 12 декабря.

По словам политика, в стране высоко ценят творчество артистки. В пресс-службе главы государства сообщили, что Лукашенко пожелал юбиляру долгих лет жизни, неиссякаемой энергии счастья и благополучия. Он отметил, что многие годы Новикова служила искусству и делилась с поклонниками своим талантом.

Лукашенко также указал на исключительный артистизм Новиковой, отметив, что неповторимое обаяние и уникальная работоспособность позволили ей добиться успеха и завоевать любовь публики. Политик заявил, что творчество Новиковой сможет «и впредь содействовать укреплению культурных связей между народами» Союзного государства.

Ранее сообщалось, что звезда телешоу «Аншлаг» Клара Новикова в шутку позвала под венец телеведущего программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова. Ведущий ответил согласием на предложение артистки.