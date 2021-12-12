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Дана Борисова обвинила Елену Хангу в колдовстве из зависти

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 21:13
Шоу-бизнес
Дана Борисова обвинила Елену Хангу в колдовстве из зависти
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 12 декабря. Телеведущая Дана Борисова убеждена, что экс-коллега Елена Ханга пыталась наслать на нее проклятье. Звезда поделилась подозрениями в эфире Первого канала.

Дана Борисова призналась, что черная полоса в ее жизни наступила вскоре после работы в эфире с Еленой Хангой. По словам звезды, коллеги пытались предупредить ее об опасности, и вскоре та лично убедилась, что ее соведущая владеет магией. Борисова пожаловалась на Хангу в проекте «На самом деле».

«Я обвиняю Елену в колдовстве. У меня есть масса доказательств. Лена изначально уверяла, что рада новой ведущей, но потом я поняла — она завидует мне. Когда я пришла, Елена Ищеева сказала, что Ханга — опасный человек», — заявила артистка.

Борисова также вспомнила, что ее условия отличались от Ханги. Так, соведущая летала на самолетах в бизнес-классе ради выпрямления волос, которое делала в Париже. Кроме того, однажды в обуви Борисовой оказался песок. По словам артистки, консультант по магии заверил — это был заговор на смерть с помощью могильной земли.

Телеведущая также уверена, что ее проблемы с наркотиками начались именно во время сотрудничества с Хангой. Борисова уже несколько лет успешно держится от пагубной зависимости и даже поддержала инициативу проверять водителей на наркотики.

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борисова ханга телеведущая
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