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Музыкальный продюсер Виктор Дробыш назвал избалованной певицу Настасью Самбурскую

Шоу-бизнес
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш назвал избалованной певицу Настасью Самбурскую
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 12 декабря. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал о деталях конфликта с исполнительницей шансона Настасьей Самбурской, с которой ему приходилось работать.

Дробыш рассказал, что телезвезда стала очень избалованной и сама не знала, что она хочет петь, поэтому работа с ней затянулась на длительное время. Этим продюсер поделился в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

«Она не туда попала. С ней произошло все хорошее, что с ней могло произойти. Она запела шансон, мы года полтора выбирали, что же она все-таки должна запеть. А когда дело дошло до работы, она стала отказываться. Это балованность, которую выработал Instagram. Не нужно ехать работать на Новый год за два миллиона рублей, когда можно выложить в рекламу в блоге», — заявил он.

Самбурская в 2020 году обвинила Дробыша в том, что он не занимается ее музыкальным проектом, и подала в суд, чтобы расторгнуть контракт. Продюсер в суде рассказал о проделанной работе. Позже Самбурская назвала «кабалой» условия сотрудничества с Дробышем, на которые она согласилась из-за «неопытности». Продюсер за это подал на нее в суд, потребовав возместить все потраченное на проект.

Ранее продюсер Виктор Дробыш признал свою неправоту в конфликте с певцом Филиппом Киркоровым. Он считает, что повел себя с артистом как «озлобленный карлик».

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Все новости / Шоу-бизнес / Музыкальный продюсер Виктор Дробыш назвал избалованной певицу Настасью Самбурскую
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