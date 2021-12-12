Подросток сбил шесть человек в попытке уйти от полиции на западе Украины

Киев, 12 декабря. Несовершеннолетний за рулем Renault Megane устроил погоню от полиции на западе Украины. В попытке скрыться от сотрудников правоохранительных органов парень сбил шесть человек, сообщает пресс-секретарь главного управления нацполиции в Волынской области Ольга Бузулук.

Дорожный инцидент произошел в Луцке. Согласно имеющейся информации, всех шестерых юноша сбил на пешеходном переходе. После наезда на людей подросток въехал в дерево.

По данным полиции, ДТП с участием пешеходов произошло в 14:40 по местному времени (15:40 по московскому времени). Правоохранители установили, что 16-летний молодой человек ехал по проспекту Соборности. В салоне Renault с ним находились еще два несовершеннолетних пассажира.

Когда патрульные потребовали гонщика остановиться, парень проигнорировал обращение и, проехав на красный сигнал светофора, совершил наезд на группу людей. В числе пострадавших оказался пятилетний ребенок, который получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Также в больницу попала его мать и еще одна женщина. В настоящий момент решается вопрос о задержании подростка.