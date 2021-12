Глава Госдепа предлагает странам Юго-Восточной Азии дружить против Китая

Вашингтон, 12 декабря. На следующей неделе состоится рабочая поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Юго-Восточную Азию, в ходе которой он планирует посетить Индонезию, Малайзию и Таиланд.

Сообщается, что турне будет посвящено укреплению сотрудничества между Соединенными Штатами и государствами региона, основной целью которого будет являться сдерживание Китая.

В рамках новой американской внешнеполитической доктрины, Юго-Восточная Азия стала стратегическим полем битвы между Соединенными Штатами и КНР. Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря, жизненно важного торгового пути, связывающего регион, и усилил военное и политическое давление на Тайвань, который в Пекине считают своей «мятежной провинцией».

