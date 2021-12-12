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Глава Госдепа предлагает странам Юго-Восточной Азии дружить против Китая

Весь мир
Глава Госдепа предлагает странам Юго-Восточной Азии дружить против Китая
Global Look Press  /  Florian Gaertner / PHOTOTHEK

Вашингтон, 12 декабря. На следующей неделе состоится рабочая поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Юго-Восточную Азию, в ходе которой он планирует посетить Индонезию, Малайзию и Таиланд.

Сообщается, что турне будет посвящено укреплению сотрудничества между Соединенными Штатами и государствами региона, основной целью которого будет являться сдерживание Китая.

В рамках новой американской внешнеполитической доктрины, Юго-Восточная Азия стала стратегическим полем битвы между Соединенными Штатами и КНР. Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря, жизненно важного торгового пути, связывающего регион, и усилил военное и политическое давление на Тайвань, который в Пекине считают своей «мятежной провинцией».

Источники в Госдепе сообщают, что в ходе своего визита Блинкен затронет вопрос о расширении взаимодействия с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) до «беспрецедентного» уровня, сосредоточив внимание на укреплении инфраструктуры региональной безопасности. Также госсекретарь обсудит вопросы экономического сотрудничества в рамках Индо-Тихоокеанского региона.

Администрация Джо Байдена считает Юго-Восточную Азию жизненно важной для своих усилий по противодействию растущей мощи Китая, однако у Вашингтона отсутствуют рычаги экономического влияния в регионе, потому основной задачей Блинкена является обсуждение форматов экономического сотрудничества между США и региональными столицами, которое позволит переманить их на свою сторону в противостоянии с Пекином.

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Аналитики считают, что Блинкен будет стремиться привлечь страны, используя перспективу размещения американских фирм, переводящих производство из Китая, в рамках усилий Соединенных Штатов по обеспечению безопасности чувствительных цепочек поставок. Вместе с тем, эксперты уверены, что администрация Байдена не готова предложить потенциальным союзникам расширенный доступ к рынку США.

«На этой администрации лежит бремя разработки экономической стратегии, которая продемонстрирует нашим союзникам и партнерам, что мы привержены долгосрочному экономическому сотрудничеству в регионе», — говорит Мэтью Гудман, эксперт по региональной экономике в Вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Эксперты соглашаются, что экономическая связь стран региона с Китаем является очень прочной и американским политикам придется приложить немало усилий, чтобы развернуть их в свою сторону.

«Китайцы опережают игру на 20 лет. США должны что-то сделать, чтобы помочь менее развитым странам Юго-Восточной Азии. Отправки авианосцев недостаточно», — заявил на условиях анонимности азиатский дипломат.

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В то же время Курт Кэмпбелл, который отвечает за формирование политики Вашингтона в регионе, отмечает, что несмотря на определенные сложности, Соединенные Штаты имеют хорошие перспективы развития экономических связей со странами Юго-Восточной Азии.

«Если вы из Вьетнама, Индонезии или Таиланда, вы хотите сыграть на том, чтобы стать местом, куда Apple могла бы перенести свои производственные мощности», — говорит он.

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