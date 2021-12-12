Россиянам посоветовали не перекрашивать кузовные детали авто перед продажей

Москва, 12 декабря. Незначительные сколы и царапины вынуждают владельцев новых автомобилей прибегать к покраске деталей, а порой и всего кузова. Тем самым водители хотят затормозить процесс коррозии и вернуть машине первозданный вид.

Львиная доля автомобилей сейчас имеет оцинкованные кузова, а это значит, что коррозия им не страшна, пишет «Российская газета». В цинкованной броне, как правило, «одеты» машины стоимостью от 1 млн рублей, однако есть и исключения, например Lada Vesta.

Эксперты отмечают, что любые признаки покраски авто играют на руку будущим покупателям, поскольку они используют этот аргумент как свидетельство якобы ДТП и пытаются сбить цену. Кроме того, некачественная работа автосервиса может привести к тому, что краска не попадет в оригинальный цвет или ляжет неравномерно, провоцируя образование пузырей.

Ситуация с первой продажей нового автомобиля обстоит значительно хуже, поскольку купленное за 2 млн рублей авто через год удастся продать только за 1 млн. Потеря 50% от стоимости весьма существенна. При перепродаже подержанного транспортного средства в хорошем состоянии такие проблемы практически отсутствуют.