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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решились завести питомца

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 20:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решились завести питомца
instagram.com  /  @jlo

Лос-Анджелес, 12 декабря. Певица Дженнифер Лопес сообщила о пополнении в паре с актером Беном Аффлеком на фоне возобновления их романа. Звезда представила фанатам нового питомца.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вновь стали одной из самых популярных пар Голливуда после воссоединения. Этим летом влюбленные начали строительство семейного особняка, а актера заметили во время прогулки по ювелирным магазинам — предположительно, в поисках идеального кольца для избранницы.

Кроме того, пара решилась на пополнение в преддверии Рождества. Лопес похвасталась перед фанатами питомцем в Twitter и раскрыла имя кота.

«Представляю Феликса!» — заявила певица.

Судя по видео, Аффлек и Лопес уже подготовились к Рождеству. Так, в гостиной звезд заметна роскошная елка, украшенная к празднику — под ней находятся подарки. Вероятно, дети актера от Дженнифер Гарнер навестят отца на торжество.

Этой осенью Бен Аффлек впервые откровенно рассказал о своем романе с возлюбленной. Актер признался, что относится к Лопес с уважением, а также гордится ее вкладом в изменение мира к лучшему.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решились завести питомца
актриса животные дженнифер лопес
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