Фигуристка Загитова может закрыть страницу в Instagram из-за хейта в комментариях

Москва, 12 декабря. Олимпийская чемпионка, победительница первенств мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова расстроилась после негативных комментариев к одному из ее рекламных постов. Спортсменка написала на своей странице в Instagram, что теперь планирует закрыть аккаунт.

По словам фигуристки, частью ее работы является реклама и поддержка социальных проектов, которые ей нравятся. Она призвала подписчиков уважать ее выбор и решение.

«Мне очень неприятно то, во что превратились комментарии под постами. Здесь территория моя и моих людей. Я задумалась о том, чтобы закрыть инстаграм», — написала Загитова в историях Instagram.

Prt Scr instagram.com / @azagitova

Загитова стала первой в России фигуристкой-одиночницей, которая смогла выиграть все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка победила на Олимпиаде в 2018 году, стала чемпионкой мира в 2019, годом ранее выиграла главный европейский турнир. В 2019 году Загитова сообщила о приостановке спортивной карьеры. Она начала участвовать в роли ведущей в различных спортивных телешоу.

Ранее фигурист Алексей Ягудин рассказал о работе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой в шоу «Ледниковый период». Спортсмен заявил, что между ними не возникало никаких ссор, слухи о которых появились ранее в Сети.