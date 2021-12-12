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Шугалей: аль-Мишри отводит внимание от переброски террористов из Афганистана в Ливию

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 21:22
Весь мир
Шугалей: аль-Мишри отводит внимание от переброски террористов из Афганистана в Ливию
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Глава Госсовета Ливии Халед аль-Мишри, распространяющий вбросы на фоне транспортировки наемников из Афганистана в Ливию, имеет непосредственное отношение к незаконным пыткам и допросам, проводимым в тюрьме «Митига», напомнил руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

В эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей социолог рассказал, как происходит транспортировка боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ), спасающихся бегством от преследования правительством Афганистана. Представители Триполи тиражируют фейки о «ЧВК Вагнера», чтобы отвлечь внимание от переброски террористов и обслужить интересы Турции.

«Борьба сильно обострилась как со стороны властей Афганистана, так и со стороны боевиков. Радикалы бегут в зоны нестабильности, в частности, на территорию Ливии. Им помогает Абд аль-Рауф Карра. Кстати, это тот человек, который не последнюю роль занимает в террористических образованиях Ливии», — объяснил Шугалей.

Шугалей: аль-Мишри отводит внимание от переброски террористов из Афганистана в Ливию
Федеральное агентство новостей /

Глава ФЗНЦ отметил, что помимо пособничества террористам, главарь радикально исламистского бандформирования RADA Абд аль-Рауф Карра, контролирующий «Митигу», напрямую связан с внесудебными задержаниями, производимыми нелегитимным Правительством национального согласия (ПНС):

«У меня с этой фамилией связан непосредственно мой арест. Карра имеет прямое отношение к тюрьме «Митига», где нас содержали. Без всякого, скажем так, предъявления каких-либо обвинений и так далее. Тоже самое можно сказать и о Халеде аль-Мишри, который опять же играл в нашем с переводчиком захвате не последнюю роль, а также пытался шантажировать Россию.

Мне после возвращения стало известно, что было прямо сказано: одним из условий нашего освобождения были даже не деньги, а чтобы Россия признала единственным и главным органом власти Ливии правительство Сарраджа. Только после этого могла пойти речь о нашем освобождении. Но еще раз скажу: никаких обвинений выдвинуто не было».

Представители ПНС прибегли к простому шантажу, напомнил Шугалей. Ученый подчеркнул, что ни одной законной причины для ареста не было.

«Сейчас нам сказано, что мы судимы, хотя суда никакого не было. Сплошные пытки и допросы, никаких обвинений не было и не могло быть, потому что мы приехали по официальным документам, занимались абсолютно законной деятельностью и не нарушили ни одного закона ни Ливии, ни России, ни любого другого государства. Простой шантаж, чтобы официальные власти России признали бандформирование легитимным правительством Ливии», — заключил Шугалей.

Ранее военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что переброска боевиков, вооружения и амуниции в из Афганистана в Триполи накануне выборов вносит раздор во внутриливийское урегулирование.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан ливия африка митига шугалей
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