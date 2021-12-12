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Фонари российских боевых истребителей получили теплозащитное покрытие

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 20:46
Армия
Фонари российских боевых истребителей получили теплозащитное покрытие
twitter.com  /  @mod_russia

Москва, 12 декабря. Фонари российских военных самолетов покрыли различными материалами для получения большего защитного эффекта и повышения ударопрочности, отметил начальник научно-исследовательской лаборатории ОНПП «Технология» имени А.Г. Ромашина Олег Просовский.

Благодаря теплозащитному покрытию летчик оказывается будто бы «в тени», даже если совершает полет под солнцем. Кроме этого, теплозащитный слой позволяет уменьшить и радиолокационную заметность. Покрытие составом лишь одного фонаря обеспечивает снижение заметности всего боевого истребителя на 30%, передает телеканал «Звезда».

Ранее аналитики оценили шансы американского истребителя F-22 уцелеть в схватке с российским Су-57. Они рассказали, о преимуществах обоих военных самолетов.

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