Фонари российских боевых истребителей получили теплозащитное покрытие

Москва, 12 декабря. Фонари российских военных самолетов покрыли различными материалами для получения большего защитного эффекта и повышения ударопрочности, отметил начальник научно-исследовательской лаборатории ОНПП «Технология» имени А.Г. Ромашина Олег Просовский.

Благодаря теплозащитному покрытию летчик оказывается будто бы «в тени», даже если совершает полет под солнцем. Кроме этого, теплозащитный слой позволяет уменьшить и радиолокационную заметность. Покрытие составом лишь одного фонаря обеспечивает снижение заметности всего боевого истребителя на 30%, передает телеканал «Звезда».

Ранее аналитики оценили шансы американского истребителя F-22 уцелеть в схватке с российским Су-57. Они рассказали, о преимуществах обоих военных самолетов.