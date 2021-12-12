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Шойгу назвал очень перспективным военно-техническое сотрудничество между Россией и Индией

Армия
Шойгу назвал очень перспективным военно-техническое сотрудничество между Россией и Индией
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 12 декабря. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что у военно-технического сотрудничества России и Индии хорошие перспективы.

В эфире телеканала «Россия-1» министр акцентировал внимание на сотрудничестве Нью-Дели и Москвы в области морской техники и авиации. Он также упомянул о совместном производстве ракет и масштабных учениях армий двух стран.

«Я думаю, у российско-индийского сотрудничества — военного, военно-технического — очень-очень хорошие перспективы и очень хорошие и большие заделы. Надеемся реализовать все, что наметили», — заявил Шойгу.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В рамках встречи стороны обсудили инициативы по развитию двусторонних отношений.

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россия минобороны рф индия
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