США считают, что дипломатия и диалог подходят для урегулирования ситуации вокруг Украины

Вашингтон, 12 декабря. Американская сторона уверена, что урегулирование напряженности вокруг Украины с помощью дипломатии отвечает интересам Вашингтона и Москвы, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Соответствующее заявление он сделал в показанном в воскресенье интервью телеканалу NBC. Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг Украины.

«Дипломатия, диалог и деэскалация гораздо предпочтительнее. Если Россия пойдет по этому пути, нового кризиса и потенциального конфликта удастся избежать. Это находится и в наших, и в российских интересах», — подчеркнул Блинкен.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов рассказал, что Соединенные Штаты будут наращивать силы в Восточной Европе. Однако, по его словам, Вашингтон не готов жертвовать своими солдатами для защиты Украины.