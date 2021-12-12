Медведев заявил, что обновленная конституция позволяет обеспечить условия развития России

Москва, 12 декабря. Обновленная конституция позволяет на современном уровне обеспечить условия развития страны как сильного и независимого государства. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик выложил публикацию во «ВКонтакте» по случаю Дня Конституции РФ. По словам Медведева, документ имеет особое значение для страны, поскольку является основным законом и актом прямого действия, а также обладает высшим юридическим статусом.

«Обновленная конституция позволяет на современном уровне обеспечить условия развития России как сильного, независимого, социального государства, определяет высшей ценностью права и свободы человека, его достоинство и благополучие», — написал зампредседателя Совбеза.

Медведев добавил, что за многие годы документ показал свою эффективность и стал надежным правовым фундаментом страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее также поздравил россиян с Днем Конституции. Сообщение опубликовано на сайте нижней палаты парламента.