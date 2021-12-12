Мать Андрея Аршавина проиграла суд против тяжелобольной Алисы Казьминой

Санкт-Петербург, 12 декабря. Приморский суд Петербурга встал на сторону журналистки Алисы Казьминой, экс-супруги футболиста Андрея Аршавина. Мать спортсмена Татьяна Аршавина не смогла отсудить у нее почти 2 млн рублей.

Давний конфликт между Казьминой и Аршавиной разрешился в суде после долгих разбирательств. Мать футболиста требовала от бывшей невестки выплат в размере 1 920 000 рублей плюс проценты 36 150 рублей за проживание в квартире своего сына на Горной улице.

Аршавина обратилась в Приморский суд с иском против Казьминой с требованием компенсации. Однако слушание завершилось поражением матери спортсмена, экс-невестка не будет выплачивать ей почти 2 млн.

Стоит отметить, что в феврале Аршавина уже пыталась расставить все точки над «i» в отношениях с бывшей невесткой. Тогда она выселила тяжелобольную Казьмину из дома сына. В ответ экс-жена Аршавина отправилась в суд, который оказался на ее стороне, и на ток-шоу, где привлекла внимание к своей проблеме. Затем она связалась с адвокатом Вадимом Лялиным.

Андрей Аршавин пытается разобраться через суд и с бывшей избранницей Юлией Барановской. Телеведущая объяснила, почему затянулся судебный процесс из-за алиментов на детей от футболиста.