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Глава Госдепа Блинкен посоветовал Украине и Грузии выполнять требования НАТО

Политика
Глава Госдепа Блинкен посоветовал Украине и Грузии выполнять требования НАТО
flickr.com  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 12 декабря. Украина и Грузия должны выполнять требования НАТО для продвижения вопроса об их вступлении в военный блок, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства напомнил, что Североатлантический альянс в 2008 году подтвердил свою открытость для членства Украины и Грузии.

«Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит (решение вопроса - Прим.ред.)», — сказал Блинкен интервью телеканалу NBC.

Ранее о перспективах вступления Украины в НАТО высказался председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. По его мнению, стране следует придерживаться нейтрального курса, поскольку Альянс только приблизит ее к окончательному развалу.

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украина грузия блинкен
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