Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович продемонстрировала идеальный шпагат

Москва, 12 декабря. Актриса Мирослава Карпович решила впечатлить подписчиков гибкостью во время поездки на поезде. Кинозвезда призналась, что старается держать себя в форме.

Карпович поделилась с поклонниками уютным домашним образом, в котором провела поездку на гастроли. Звезда ситкома «Папины дочки» нашла необычный способ скоротать время в поезде и встала на шпагат в тамбуре. Актриса поделилась в Instagram кадром, где показала идеальную гибкость, и отметила, что поддерживает физическую форму по примеру коуча Анны Канюк.

«Анечка, беру пример, форму держу, топчик и стрэтчинг тоже», — похвасталась актриса.

Prt Scr instagram.com / @m1r0slava_karpovich

Стоит отметить, что рядом с Карпович не было ее избранника Павла Прилучного. Прошлой осенью звезда трогательно призналась в чувствах к актеру, когда тот на время оставил возлюбленную. Актриса отметила, что лишь в разлуке окончательно осознала любовь к бойфренду.

При этом сам Прилучный старается не афишировать отношения с избранницей, но и не скрывает своих чувств. Актер с гордостью рассказал о благотворительности, на которую уходит наибольшая часть доходов Карпович.