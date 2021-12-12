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Гол полузащитника сборной России Миранчука помог «Аталанте» победить «Верону»

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 20:35
Спорт
Гол полузащитника сборной России Миранчука помог «Аталанте» победить «Верону»
ТАСС  /  Italy Photo Press / Zuma

Верона, 12 декабря. Футболист сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голом в матче чемпионата Италии с «Вероной».

«Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной» в матче итальянской Серии А, который состоялся на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» 12 декабря. На 22-й минуте аргентинский нападающий Джованни Симеоне вывел хозяев вперед. В конце первого тайма российский полузащитник Алексей Миранчук сравнял счет в матче. Гол стал для 26-летнего игрока первым в нынешнем сезоне итальянской Серии А. Победу «Аталанте» принес Тен Копмейнерс. Нидерландский полузащитник поразил ворота «Вероны» на 62-й минуте игры.

Благодаря победе «Аталанта» набрала 37 очков. Команда из Бергамо занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Верона» с 23 очками располагается на 11-й позиции.

Ранее петербургский «Зенит» не удержал победу в центральном матче 18-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо». Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

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футбол миранчук верона чемпионат италии аталанта
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