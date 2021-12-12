Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 21:32
21:26
Общество
Пятеро африканцев с подозрением на «Омикрон» помещены на карантин в Новой Москве
21:26
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала разбитые локти после падения в шоу «Ледниковый период»
21:22
Шоу-бизнес
Дана Борисова может стать VIP-свахой в шоу «Давай поженимся!»
21:19
Весь мир
Глава Госдепа предлагает странам Юго-Восточной Азии дружить против Китая
21:19
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов предстал на предновогоднем фото с непубличной супругой
21:18
Шоу-бизнес
Певец Андрей Ковалев назвал скандалы в российских ток-шоу инсценировкой
21:16
Общество
Лукашенко поздравил Клару Новикову с юбилеем и отметил ее исключительный артистизм
21:13
Шоу-бизнес
Дана Борисова обвинила Елену Хангу в колдовстве из зависти
21:10
Шоу-бизнес
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш назвал избалованной певицу Настасью Самбурскую
21:05
Происшествия
Подросток сбил шесть человек в попытке уйти от полиции на западе Украины
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поделились кадрами с крещения сына

Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поделились кадрами с крещения сына
instagram.com  /  @tarasov23

Москва, 12 декабря. Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко провели церемонию крещения для сына Алексея. Супруги решили разделить с поклонниками в соцсетях радостные эмоции от события.

Дмитрий Тарасов третий раз стал отцом в браке с моделью Анастасией Костенко. В семье футболиста уже подрастают две дочери: трехлетняя Милана и годовалая Ева. В октябре модель подарила спортсмену сына, которого пара назвала Алексеем. Спустя полтора месяца супруги решились крестить ребенка. Они провели обряд с близкими друзьями, которые стали крестными родителями. По дороге из храма Костенко поделилась трогательным кадром с ребенком в Stories.

«Так волнительно! Сынок, пусть тебе повезет с крестными родителями», — заявила модель.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поделились кадрами с крещения сына
Prt Scr instagram.com / @kostenko.94


Футболист также поделился кадрами таинства и показал сам момент крещения. Стоит отметить, что дочери семьи Тарасовых присутствовали на крещении брата, несмотря на свой возраст. По словам Костенко, она взяла на себя домашний быт и заботу о детях. Однако присматривать за ними модели помогают няни, а иногда сестра и муж.

Футболист с нежностью относится к семье и регулярно делится чувствами к супруге в своем аккаунте. Однако их отношения нельзя назвать безоблачными. Так, Тарасов поделился с поклонниками мыслями о возможности развода с моделью.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поделились кадрами с крещения сына
дети костенко тарасов
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать