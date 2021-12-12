Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поделились кадрами с крещения сына

Москва, 12 декабря. Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко провели церемонию крещения для сына Алексея. Супруги решили разделить с поклонниками в соцсетях радостные эмоции от события.

Дмитрий Тарасов третий раз стал отцом в браке с моделью Анастасией Костенко. В семье футболиста уже подрастают две дочери: трехлетняя Милана и годовалая Ева. В октябре модель подарила спортсмену сына, которого пара назвала Алексеем. Спустя полтора месяца супруги решились крестить ребенка. Они провели обряд с близкими друзьями, которые стали крестными родителями. По дороге из храма Костенко поделилась трогательным кадром с ребенком в Stories.

«Так волнительно! Сынок, пусть тебе повезет с крестными родителями», — заявила модель.

Prt Scr instagram.com / @kostenko.94



Футболист также поделился кадрами таинства и показал сам момент крещения. Стоит отметить, что дочери семьи Тарасовых присутствовали на крещении брата, несмотря на свой возраст. По словам Костенко, она взяла на себя домашний быт и заботу о детях. Однако присматривать за ними модели помогают няни, а иногда сестра и муж.

Футболист с нежностью относится к семье и регулярно делится чувствами к супруге в своем аккаунте. Однако их отношения нельзя назвать безоблачными. Так, Тарасов поделился с поклонниками мыслями о возможности развода с моделью.