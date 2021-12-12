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Народная милиция ЛНР обвинила Киев в подготовке провокаций с применением БПЛА в Донбассе

Армия
Народная милиция ЛНР обвинила Киев в подготовке провокаций с применением БПЛА в Донбассе
baykardefence.com  /  BAYKAR

Луганск, 12 декабря. Народная милиция ЛНР не исключает провокаций со стороны Киева с применением беспилотников (БПЛА) на линии соприкосновения в Донбассе.

Официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко рассказал, что на позиции 17-го батальона 57-й бригады украинской армии прибыл расчет БПЛА. По его словам, военнослужащим была поставлена задача нанести удар по жилому кварталу населенного пункта Муратово, который контролируют ВСУ, чтобы скомпрометировать защитников Донбасса.

«По нашим данным, с целью обвинения республики в нарушении режима прекращения огня ВСУ продолжают готовить постановочные провокации», — заявил Филипоненко.

Ранее сообщалось, что украинские военные осуществили две попытки атаковать Донецк с воздуха при помощи ударных беспилотников. Один из сброшенных дроном боеприпасов упал вблизи остановки общественного транспорта в столице ДНР.

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ЛНР всу донбасс беспилотники провокации
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