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Украинцы назвали сокрушительным поражением Украины победу своего чемпиона Ломаченко

Общество
Украинцы назвали сокрушительным поражением Украины победу своего чемпиона Ломаченко
ТАСС  /  John Locher / AP

Киев, 12 декабря. Нестандартный для современной Украины жест чемпиона по боксу Василия Ломаченко вызвал немалый ажиотаж в украинском сегменте социальных сетей.

Особенно бурно на поведение своего соотечественника в ринге отреагировали украинские националисты. Дело в том, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях вышел на свой победный бой не с флагом Украины, а с флагом своей малой родины — города Белгород-Днестровский, что находится в Одесской области. Радикалы тут же обвинили его в сепаратизме и назвали его жест антигосударственным. Патриоты всех мастей призвали СБУ как минимум провести серьезную беседу с боксером, вернувшим свой чемпионский титул.

Куда глубже, но в то же времени болезненнее для всей страны прокомментировала победу Василия известная киевская журналистка Олеся Медведева.

«Ломаченко вышел не с флагом Украины, а с флагом своего родного города и победил. Это победа спортсмена и сокрушительное поражение нашего государства», — выразила уверенность сотрудница информационного издания «Страна UA»

Этот короткий комментарий заставил многих пользователей всерьез задуматься о первопричинах такого поступка Ломаченко. В ходе дискуссии многие украинцы согласились, что боксер поступил правильно и перечислили наиболее серьезные проблемы Украины на данный момент. Пользователи прошлись по всему — от искусственного энергетического кризиса до оскорбительного неуважения к своим спортсменам, которые хоть в мелочах, но не подходят под идеологический канон режима, пришедшего к власти после госпереворота 2014 года.

Украинцы назвали сокрушительным поражением Украины победу своего чемпиона Ломаченко
ФБА «Экономика сегодня» . / Евгения Авраменко

«Это обратная сторона нелепых попыток записать в «украинцы» всех подряд, кого хоть как-то можно сюда прилепить»;

«Браво, Василий Ломаченко! А диванные патриоты, которые лишь прикрываются «патриотизмом», пускай бесятся. Это удар под дых государству, не заслуживающему своих чемпионов. Двойная победа»;

«А государство подарило просмотр боя своего чемпиона хоть на одном канале»;

«А что есть государство? Не с Ломаченко нужно начинать, если размышлять о патриотизме. А с тех, кто в нищей стране зарабатывает на схемах с виртуальным реверсом… Электроэнергию теперь выклянчили у белорусов по дикой цене, но и там через прокладку, чтобы еще половину накрутить. Какой тут… флаг?» — искренне недоумевают украинцы.

Ранее стало известно, что украинский боксер Василий Ломаченко завоевал чемпионский пояс WBO Inter-Continental в бой со спортсменом из Ганы Ричардом Коми.

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Все новости / Общество / Украинцы назвали сокрушительным поражением Украины победу своего чемпиона Ломаченко
украина национализм бокс флаг энергетика ломаченко
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