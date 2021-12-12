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Читатели The Telegraph подтвердили превосходство Путина над Байденом после саммита президентов

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 20:30
Политика
Читатели The Telegraph подтвердили превосходство Путина над Байденом после саммита президентов
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Лондон, 12 декабря. Читатели издания The Telegraph проанализировали итоги онлайн-встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

По словам британцев, российский лидер имеет превосходство над главой Белого дома. Один из комментаторов отметил, что сам факт президентства Байдена стал большой победой для Путина.

Пользователи Сети раскрыли Соединенным Штатам глаза на их руководителя. Они сравнили Байдена с его предшественником Рональдом Рейганом и экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер, отметив, что действующий американский лидер не соответствуют занимаемой им должности.

Читатели The Telegraph подтвердили превосходство Путина над Байденом после саммита президентов
pixabay.com / WikiImages

«Запад был в наилучших кондициях при Тэтчер и Рейгане, а теперь у нас есть лишь Сонный Джо», — написал Mick Lennard.

«Байден слаб, слаб и еще раз слаб», — добавил David Meek.

«Европа падает в руки Путина, и Байден ничего не может с этим поделать», — отметил Steve Smith.

Как сообщалось ранее, 7 декабря состоялся саммит Россия — США на высшем уровне. Путин и Байден провели двухчасовые переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, вопросы двусторонних отношений и иранскую ядерную сделку. В ходе диалога президент РФ обратил внимание американского коллеги на саботаж Минских договоренностей со стороны киевских властей.

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