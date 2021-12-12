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Аналитик Васильев: валютный рынок будет более волатильным на следующей неделе

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 20:30
Экономика
Аналитик Васильев: валютный рынок будет более волатильным на следующей неделе
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 декабря. Предстоящая неделя очень насыщена событиями, поэтому на валютном рынке может наблюдаться особенная волатильность, отметил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев в комментарии «Российской газете».

Вероятным риском для рубля может стать заседание американского Федрезерва по монетарной политике 16 декабря. Переход к более жесткой курсу может означать отток капитала из развивающихся стран, что станет ударом по российской валюте. В то же время позитивным фоном для нее должно стать повышение цен на энергоносители.

«Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 72,5–74,5 к доллару и 82–84 к евро. Эта неделя насыщена событиями, поэтому не исключаем повышенной волатильности на валютном рынке», — заявил Васильев.

Действия финансовых властей США положительно сказываются на покупательной способности доллара, считает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

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