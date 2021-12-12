Аналитик Васильев: валютный рынок будет более волатильным на следующей неделе

Москва, 12 декабря. Предстоящая неделя очень насыщена событиями, поэтому на валютном рынке может наблюдаться особенная волатильность, отметил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев в комментарии «Российской газете».

Вероятным риском для рубля может стать заседание американского Федрезерва по монетарной политике 16 декабря. Переход к более жесткой курсу может означать отток капитала из развивающихся стран, что станет ударом по российской валюте. В то же время позитивным фоном для нее должно стать повышение цен на энергоносители.

«Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 72,5–74,5 к доллару и 82–84 к евро. Эта неделя насыщена событиями, поэтому не исключаем повышенной волатильности на валютном рынке», — заявил Васильев.

Действия финансовых властей США положительно сказываются на покупательной способности доллара, считает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.