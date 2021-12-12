МИД РФ обвинил Запад в переброске на Украину «боевиков» под видом инструкторов

Москва, 12 декабря. Западные страны перебрасывают на Украину боевиков под видом инструкторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Украину накачивают вооружениями. Она отметила, что речь идет не только о прямых поставках, но и о контрактах на будущее. Захарова подчеркнула, что заключаются многомиллиардные военные сделки.

«Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», — заявила она.

Ранее в МИД РФ говорили, что Запад демонстрирует безответственное поведение в отношении Украины. Такие действия провоцируют серьезные риски конфликта в Европе, в том числе из-за поставок Киеву вооружений.