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Ксения Бородина сравнила радость от высокой оценки Тарасовой с недавним разводом

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 20:25
Шоу-бизнес
Ксения Бородина сравнила радость от высокой оценки Тарасовой с недавним разводом
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 12 декабря. Телеведущая Ксения Бородина завоевала расположение тренера Татьяны Тарасовой в новом эпизоде проекта «Ледниковый период». Звезда эмоционально отреагировала на похвалу от судьи шоу Первого канала.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев вновь поборолись за победу в телепроекте «Ледниковый период». Пара вышла на лед с необычным номером в образах Дон Кихота и его возлюбленной Дульсинеи. Выступление звезд впечатлило судей, а судья Татьяна Тарасова удостоила дуэт высшего балла.

Позднее Бородина поделилась впечатлениями в беседе с фигуристкой Алиной Загитовой. Телеведущая призналась, что даже развод не был для нее настолько важным событием.

«Я не знаю, с чем это можно сравнить. Мне кажется, я так свадьбе и разводу не радовалась, как оценке 6.00 от Татьяны Анатольевны», — поделилась артистка.

Похвала от Тарасовой кажется особенно необычной на фоне итогов предыдущих выпусков «Ледникового периода». Тренер не раз критиковала не только Бородину, но и других участников, к которым относилась не менее строго.

Стоит отметить, в прошлом эпизоде Бородина также завоевала расположение судей необычным номером на льду. Телеведущая предстала в образе продавщицы под песню Елены Ваенги.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Бородина сравнила радость от высокой оценки Тарасовой с недавним разводом
ледниковый период тарасова бородина
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