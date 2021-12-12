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Стас Пьеха рассказал, что его знаменитая бабушка почти не выходит из дома

Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал, что его знаменитая бабушка почти не выходит из дома
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 12 декабря. Народная артистка СССР Эдита Пьеха все свое время проводит в четырех стенах и практически не ходит гулять. Об этом в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» рассказал внук 83-летней знаменитости Стас Пьеха.

По словам музыканта, его бабушка может просидеть дома в одной позе целый день. Он отметил, что ее воодушевляют лишь концерты.

«Не гуляет и почти не ходит. И очень сложно ее заставить что-то сделать. Но как только у нее намечается концерт – она бегает!» — отметил исполнитель.

Эдита Пьеха призналась, что уже устала от концертной деятельности. По ее словам, сейчас она уделяет больше внимания своим родным. Знаменитая 83-летняя певица заявила, что больше не может петь. Она отметила, что перешла теперь на сторону слушателя.

Ранее народная артистка СССР Эдита Пьеха заступилась за правнука, который пережил нападение соседки по даче Ирины Безбородовой. Певица прокомментировала ее высказывания о неблагополучии мальчика.

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Все новости / Шоу-бизнес / Стас Пьеха рассказал, что его знаменитая бабушка почти не выходит из дома
Эдита Пьеха знаменитости стас пьеха
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