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Поставки Tesla Model X и Model S на мировой рынок возобновятся в 2022 году

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 20:24
Экономика
Поставки Tesla Model X и Model S на мировой рынок возобновятся в 2022 году
pr scr tesla.com

Остин, 12 декабря. Tesla возобновит поставки Model X и Model S за пределы США только в следующем году, говорится в письме американской корпорации, направленном европейским клиентам.

Задержка поставок автомобилей связана с тем, что Model X и Model S — единственные модели Tesla, выпускаемые только на территории Соединенных Штатов. Сроки сбил и плановый рестайлинг, во время которого компания продолжала принимать заказы, хотя фактически не могла удовлетворить потребительский спрос.

Аналогичная ситуация наблюдалась весной 2021 года. Тогда клиенты Tesla начали массово жаловаться на нарушения сроков поставок машин. К этому привели пандемия коронавируса, проблемы с логистикой, а также дефицит электронных компонентов.

Электрический пикап Tesla, анонсированный два года назад, сейчас проходит испытания на треке в Калифорнии. Данная модель несколько отличается от той, которую представил миллиардер Илон Маск. В частности, электрокару добавили большой дворник.

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