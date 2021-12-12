Модель Винетрия примерила свадебное платье после слухов о романе с Канье Уэстом

Лос-Анджелес, 12 декабря. Предполагаемая избранница рэпера Канье Уэста Винетрия стала звездой новой фотосессии издания Vogue. Модель устроила съемки в подвенечном образе.

Рэпер Канье Уэст мог закрутить новый роман вскоре после расставания с моделью Ириной Шейк. Музыканта заметили на свидании с 22-летней звездой мира моды Винетрией, которая недавно поучаствовала в фотосессии для Vogue British. Модель примерила на себя свадебный образ и макияж в стиле сериала «Бриджертоны». На Винетрии были роскошная диадема и белоснежное подвенечное платье.

Образ стал коллаборацией издания и визажиста Пэт Макграт для бренда Pat McGrath Labs. Неизвестно, повлиял ли Канье Уэст на решение издания выбрать для фотосессии именно Винетрию. Рэпер все еще не прокомментировал слухи о своем романе, хотя пару заметили во время похода на баскетбольный матч Donda Academy в Минеапллисе. Модель также присутствовала на воскресной службе с Уэстом.

В это время его бывшая жена Ким Кардашьян продолжает наслаждаться романом с комиком Питом Дэвидсоном. В ноябре модель полностью исключила возможность воссоединения с бывшим возлюбленным.