Глава ВГС Ливии прикрыл переброску афганских наемников в Триполи вбросом о «ЧВК Вагнера»

Председатель Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри, который в настоящее время проживает в Турции, заявил корреспонденту местного информационного агентства Anadolu о якобы присутствии бойцов из «ЧВК Вагнера» в североафриканской стране.

Политик не подкрепил слова доказательствами, что не помешало республиканскому СМИ растиражировать необоснованное высказывание. Стоит отметить, что аналогичные вбросы уже публиковались турецкой прессой. При этом их неоднократно опровергало МИД РФ.

Заявление главы ВГС прозвучало сразу после появления информации о прибытии в Триполи группы афганских наемников, вооружения и боеприпасов грузовым бортом белорусской частной компании Rada Airlin на подконтрольную Турции авиабазу Аль-Ватыя. Заручившаяся поддержкой лидера ливийского бандформирования RADA, Анкара доставила боевиков, но мировой общественности заявила о соблюдении мирного урегулирования и постепенном выводе иностранного контингента.

Прикрывая собственные действия, республика запустила пропагандистскую кампанию о российской частной военной компании. Ее поддержал голословным высказыванием Аль-Мишри, который не один месяц пытается перенести намеченные на 24 декабря президентские выборы в Ливии. Глава ВГС уже призывал североафриканцев выйти на массовые протесты, но безрезультатно.

Стоит отметить также, что председатель Высшего государственного совета Ливии является один из организаторов задержания социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана. Боевики похитили россиян из виллы в Триполи в мае 2019 года и заключили без предъявления обвинений в частную тюрьму «Митига». Вскоре после этого Аль-Мишри связался с Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и предложил обменять узников на политическую поддержку Москвы триполитанского Правительства национального согласия.

Бывший руководитель Фонда публиковал в своем Telegram-канале запись разговора с главой ВГС, состоявшегося через 12 дней после похищения. Аль-Мишри обещал отпустить Шугалея и Суэйфана, если ФЗНЦ сможет договориться с российскими властями о признании легитимности ПНС.